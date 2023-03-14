أمطار غزيرة بالقليوبية والمحافظ يعلن حالة الطوارئ.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت محافظة القليوبية، موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي انهمرت بشكل مفاجئ على معظم أنحاء المحافظة، مما تسبب في غرق الشوارع وقطع التيار الكهربائي في عدد من القرى بسبب شدة الأمطار، فيما أعلن محافظ القليوبية حالة الطوارئ وجرى الدفع بسيارات ومعدات مجالس المدن وشركة المياه للتعامل مع آثار الأمطار الشديدة، وسط إعلان حالة الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السئ.



وأعلنت محافظة القليوبية، استمرار حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة تحسبا لمواصلة سقوط أمطار، وتم السيطرة على الموقف والدفع بالمعدات في إطار جاهزية المحافظة لمواجهة الطقس السيئ خلال فصل الشتاء.



وأمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.



وانتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذا لتوجيهات المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبيةؤ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بكثافة مساء اليوم علي مدن بنها وكفر شكر.



وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه تستمر معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدينتى بنها وكفر شكر، مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.



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