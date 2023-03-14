أمطار خفيفة وغيوم كثيفة بسانت كاترين.. صور

شهدت مدينة سانت كاترين منذ الصباح الباكر أمطارا خفيفة متقطعة على أنحاء المدينة، وقال اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين إن أمطارا خفيفة سقطت في السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، ولم تسبب أي إعاقة لحركة السيارات على الطرق.
وأشار رئيس المدينة إلى رفع درجة الاستعداد تحسبا لحدوث سيول الساعات المقبلة، خاصة أن هناك سكون تام في حالة الرياح مع ارتفاع نسبة الرطوبة
وأوضح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة على مدينة سانت كاترين وقد تتحول إلى سيول .
وقال إنه جرى إخطار مجالس المدن برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية المعدات للتدخل حال سقوط أمطار وسيول .
وتابع المحافظ بأن غرفة عمليات المحافظة أرسلت تحذيرات الطقس إلى غرف العمليات بمجالس المدن، لرفع حالة التأهب والتأكد من سلامة الطرق وعدم وقوع حوادث.
وقال المحافظ إنه يتوقع حدوث السيول بعد توقف الأمطار حيث تتجمع المياه في وديان صغيرة ومن ثم تتجه إلي الوديان الكبيرة، موضحا تنفيذ خطة الحماية من أخطار السيول التي تساعد في الحفاظ على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.
وأكد المحافظ في تصريحات اليوم أن جميع الموانئ البحرية والطرق تعمل بشكل طبيعي حتى الآن، ولم تؤثر حركة الرياح على أي منهم.
وأوضح أنه جرى التنسيق مع إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية على الطرق الدولية للحد من سرعة السيارات حرصا على حياة المسافرين.
امطار-خفيفة-بسانت-كاترين-(3)
جانب-من-حالة-الطقس-(1)
جانب-من-حالة-الطقس-(2)
جانب-من-حالة-الطقس-(3)
امطار-خفيفة-بسانت-كاترين-(1)
امطار-خفيفة-بسانت-كاترين-(2)
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