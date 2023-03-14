أمطار خفيفة على طور سيناء والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

شهدت مدينة طور سيناء صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة، مع انتشار السحب والغيوم، مع رياح خفيفة هبت على المدينة.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حالة الطوارئ والاستعداد القصوي بكل القطاعات بالمحافظة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة وسيول.

وقال المحافظ في تصريحات له اليوم، إن مركز عمليات جنوب سيناء على اتصال دائم بالمدن لمتابعة التقلبات الجوية، خاصة أن عددا من محافظات الجمهورية تعرضت أمس لسقوط أمطار غزيرة، وفقا لتصريحات هيئة الأرصاد الجوية التي حذرت من سقوط أمطار على جنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء ان هيئة الأرصاد الجوية حذرت من هبوب عاصفة رعدية ممطرة على جنوب سيناء تأثرا بالمنخفض الجوي الذي تتعرض لها مصر، مشيراً إلى أن درجات الحرارة صباح الثلاثاء في مدن المحافظة لم تسجل أي انخفاض ملحوظ.

وأشار إلى أن مدينة طور سيناء سجلت درجات حرارة صباح اليوم، 19 درجة وتصل في النهار إلى 22 درجة وسرعة الرياح بلغت 23 كيلو مترا في الساعة واتجاهها غربية وبلغت نسبة الرطوبة 76%، وقال إنه جرى إخطار كل مجالس المدن للتدخل السريع حال سقوط أمطار رعدية غزيرة.

بدوره، قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إعلان الطوارئ بقطاعات المياه والكهرباء والصرف الصحي تحسبا لسقوط الأمطار، مشيراً إلى أن الصفحة الرسمية لمجلس مدينة طور سيناء نشرت تعليمات تناشد فيها المواطنين بالآتي

القيادة بالهدوء على الطرق خاصة السريعة.

تجنب السرعات الزائدة لتجنب الانزلاق علي الطرق الرئيسية

تحذيرات من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية

تغيير نوعية الملابس اعتبارا من غداً الثلاثاء للانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة