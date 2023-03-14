جاء ذلك خلال المباحثات الرسمية التى أجراها الصفدى اليوم الثلاثاء، مع نظيره الليبى عقيلة صالح فى مقر مجلس النواب الأردنى بعمان، بحضور المكتب الدائم فى مجلس النواب والوفد الليبى المرافق.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة فى الحرب على الإرهاب، حيث أكد الصفدي دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثانى للجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبى، والتوصل إلى حل سياسى فى ليبيا، يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.

وقال الصفدى إن الموقف الأردنى واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية، والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره للأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني، على دعمه ومساندته لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات.

وقال رئيس مجلس النواب الليبي إن مواقف الأردن ملكا وشعبا مقدرة وكبيرة، مشيرا إلى أن الملك عبدالله الثاني، بما يحظى به من تقدير واحترام في المجتمع الدولي، بذل جهودا كبيرة في دعم ليبيا، وأن هذا الموقف لا يُنسى.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني الدكتور أحمد الخلايلة، والنائب الثاني للرئيس الدكتور نصار الحيصة، ومساعدا رئيس المجلس ذياب المساعيد و الدكتور وائل رزوق والنائبان اندريه حواري وأسماء الرواحنة.



