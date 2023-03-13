وكيل أوقاف السويس يناقش الأئمة الاستعدادات لشهر رمضان.. صور

كتب السيد فلاح

عقد الشيخ ماجد راضى فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، اجتماعًا اليوم الاثنين مع أئمة المحافظة بحضور مدير الدعوة ومدير شئون الإدارات ورئيس قسم الإرشاد الدينى ومسئول شئون المساجد ومديرى الإدارات الفرعية للوقوف على الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة سير العمل ومتابعة خطة العمل الدعوى وتنشيط الدعوة بالمساجد.

وقال الشيخ ماجد راضى، وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خلال الاجتماع إنه ينبغى على الائمة تنظيم خط سير العمل بالمساجد وتنفيذ التعليمات فى أداء خطبة الجمعة والالتزام بالخطبة الموحدة ووقتها المحدد وكذلك أداء الدروس والقوافل، والملتقيات الفكرية فى رمضان، وصلاة التراويح، ومساجد الاعتكاف وكذلك مناوبات العمال بالمساجد، والالتزام بتعليمات الوزارة.

وتابع "راضي" لابد من التزام الأئمة والدعاة بالزى الأزهرى فهو شرف الأمام وكرامته ولابد من التعاون والتكاتف مع ضيوف الرحمن وتلبية رغباتهم وخفض الجناح لهم لأن الأمام هو المصباح الذى يضيئ الظلمات لهم وكذلك لابد متابعة حملة نظافة المساجد وبخاصة المساجد الكبرى، وكذلك العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بالمساجد وكذلك ترشيد استهلاك المياه.

وأكد وكيل أوقاف السويس، أنه لابد من الإعلان فى جميع المساجد عن مشروع صكوك الاطعام وتنشيط العمل به فهو مشروع قومى ووطنى يخدم المجتمع ويساهم فى استقراره.

وأضاف توجيهاته لمديرى الإدارات الفرعية أن علينا جميعا التعاون والتكاتف لتنشيط العمل الدعوى لتؤدى الأوقاف دورها المجتمعى على اكمل وجه وكما ينبغى أن يكون من أجل النهوض والارتقاء بالمجتمع ككل.



اجتماع وكيل الأوقاف مع الأئمة (1)



اجتماع وكيل الأوقاف مع الأئمة (2)



اجتماع وكيل الأوقاف مع الأئمة (3)