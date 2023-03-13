اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزارة العمل الإيطالية: تسجيل نحو 2.2 مليون استقالة في عام 2022

الإثنين، 13 مارس 2023 08:00 ص
وزارة العمل الإيطالية: تسجيل نحو 2.2 مليون استقالة في عام 2022 إيطاليا
وكالات

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قالت وزارة العمل الإيطالية، إنه تم تسجيل ما يقرب من مليوني و200 ألف استقالة من العمل في عام 2022، بزيادة قدرها 13.8٪ مقارنة بعام 2021 الذي شهد تسجيل مليون و930 ألف استقالة.

وأضافت وكالة الأنباء الإيطالية: في الربع الأخير من العام الماضي، توقف الارتفاع في عدد الاستقالات الذي تم تسجيله منذ الربع الثاني من عام 2021، حيث تم تسجيل 528.755 استقالة، بانخفاض 6.1 ٪ (-34 ألف) مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

وتم الكشف عن هذه البيانات في المذكرة ربع السنوية لوزارة العمل، والتي تغطي الربع الأخير من عام 2022

 


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