هيئة مياه النيل المصرية السودانية تبحث تطوير محطات القياس على النيل

‫كتبت أسماء نصار

اختتمت أمس بالقاهرة أعمال الاجتماع الأول للدورة الثالثه والستين لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والذى عقد خلال الفترة من (8-12) مارس.

ناقشت الهيئة خلال الاجتماعات بنود جدول أعمالها المقرر، حيث أولت اهتماما كبيرا بتطوير محطات القياس على نهر النيل وإمدادها بأحدث أجهزة قياس التصرفات، بالإضافة لإجراء مناقشات بناءة حول فتح آفاق لمزيد من التعاون الثنائي في مجالات مياه النيل واستمرار التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانب المصري والسوداني، بما يساعد على تحقيق الإدارة المثلى لنهر النيل في البلدين.

وشهدت الاجتماعات قيام الجانب المصرى والسودانى بزيارة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وأحد مشروعات الرى الحديث بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعليلية فى اطار تبادل الخبرات وزيادة التنسيق وتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.

وفي إطار خطه الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل لمصر والسودان واهتمامها بدعم برامج بناء القدرات للمهندسين بالجانبين، فقد نظمت الهيئة عدد من الدورات التدريبية الخاصة ببرامج التنبؤ بالفيضان وذلك في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها الجانبين لفيضان نهر النيل للحد من المخاطر وكذلك لتحسين خطط اداره الموارد المائية بالدولتين ، حيث قام رؤساء الجانبين بالهيئة بتكريم المتدربين وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الهيئة.