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هل سمعت عن الجرائم العفوية؟.. ما هي وكيف يواجهها القانون؟

الإثنين، 13 مارس 2023 08:00 ص
هل سمعت عن الجرائم العفوية؟.. ما هي وكيف يواجهها القانون؟ حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن تعريف الجرائم العفوية، وكيفية تعامل القانون مع تلك الجرائم، و"اليوم السابع" يوضح فى مفهوم تلك الجرائم وفقاً للقانون.
 
ويقول المحامى خالد محمد، إن الجرائم العفوية هى الحالة التى يرتكب فيها عدة أشخاص نفس الجريمة دون أن يعرف أحدهم بنوايا الآخرين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه يمكن وجود عدد من المتهمين معا صدفة يسرقون فى مسكن واحد، أو يطلقون النار دون سابق تعاون، أو اتفاق على شخص واحد، وفى هذه الحالة يسأل كل منهما عن جريمته، ولا يتأثر بظروف الآخرين.
 
 
 

الجرائم العفوية

القانون المصرى

القتل

حبس



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