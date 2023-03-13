نيويورك تايمز: بايدن يوافق على مشروع نفطى هائل بألاسكا وسط انتقادات واسعة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستوافق رسميا، اليوم الاثنين، على مشروع هائل للتنقيب عن النفط فى ولاية ألاسكا، والذى يعرف باسم ويلو، وفقا لشخصين مطلعين على القرار، على الرغم من المعارضة الواسعة للمشروع بسب آثاره المحتملة على البيئة والمناخ.

فى المقابل، سيفرض بايدن سيفرض قيودا هائلة على التنقيب عن النفط البحرى فى القطب الشمالى وعبر ألاسكا فى محاولة على ما يبدو للحد من الانتقادات لقراره حول مشروع ويلو، وكما وصفه أحد مسئولي الإدارة بأنه سيكون بمثابة وداع للحد من التنقيب المستقبلي عن النفط فى المنطقة.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية الأمريكية قواعد جديدة لحماية اكثر من 13 مليون فدان فى ألاسكا الفنية بالاحتياطى الوطنى للبترول من التنقيب عن النفط والغاز.

ورجحت الصحيفة ألا تسفر تلك القيود عن تهدئ المخاوف بأن مشروع ويلو الذى يتكلف 8 مليارات دولار، والذى تقوده عملاق النفط كونوكو فيلبس، سيكون لديه القدرة على إنتاج أكثر من 600 مليون برميل من الخام على مدار 30 عاما.

وتوضح نيويورك تايمز أن حرق كل هذا النفط يمكن أن ينتج ما يقرب من 280 مليون طن مترى من انبعاثات الكربون فى الغلاف الجوى، وهذا يعنى 9.2 مليون طن مترى سنويا من التلوث الكربونى، بما يعادل إضافة نحو مليوني سيارة على الطرق كل عام.

وتعد الولايات المتحدة ثانى أكبر ملوث فى العالم بعد الصين، وينبعث منها 5.6% مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون سنويا.

وقالت نيويورك تايمز إن بايدن تعرض لضغوط قوية من قبل صناعة النفط والمشرعين فى ألاسكا للموافقة على مشروع ويلو، والذى سيتم داخل منطقة احتياطي البترول. فى حين جادل مؤيدون آخرون للمشروع وبينهم نقابات عمالية وبعض سكان المنحدر الشمالى، بأن المشروع سيوفر 2500 فرصة عمل، ويولد 17 مليار دولار من الأرباح للحكومة الفيدرالية.