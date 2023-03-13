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"لو موظف غلط.. عقوبته إيه فى النيابة الإدارية؟.. القانون يجيب

الإثنين، 13 مارس 2023 08:33 ص
"لو موظف غلط.. عقوبته إيه فى النيابة الإدارية؟.. القانون يجيب النيابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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النيابة الإدارية هى جهة التحقيق والهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف "اليوم السابع" في النقاط التالية سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.
 
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.
 
-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
 
-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
 
-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
 
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
 
 

النيابه الاداريه

التحقيق مع الموظف

سلطان النيابه الاداريه

اخبار الحوادث



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