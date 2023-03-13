اليوم السابع
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قوات الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني في القدس وتصيب أخرين بقرية "حوسان"

الإثنين، 13 مارس 2023 01:00 ص
قوات الاحتلال تعتدي على شاب فلسطيني في القدس وتصيب أخرين بقرية "حوسان" قمع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، شابا فلسطينيًا من بلدة "العيسوية" شمال شرق القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب ويدعى إبراهيم درباس، بعد ملاحقته والاعتداء عليه بالضرب المبرح، فيما جرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي محافظة "بيت لحم"، إلى الجنوب من القدس، أصيب عدد من الفلسطينيين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "حوسان" حيث أطلقت القوات الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق.

 


قوات الاحتلال

القدس

حوسان

فلسطين



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