غدا انطلاق حملة طرق الأبواب لتوعية السيدات بخطورة الختان فى المحافظات

كتب محمود راغب

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على الختان، غدا الإثنين، حملة جديدة لطرق الأبواب، تحت عنوان "احميها من الختان"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر.

أكدت إيزيس محمود مدير عام التدريب والتوعية بالمجلس، على أن حملة طرق الأبواب " إحميها من الختان "، تهدف إلى نشر الوعى ببعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الاناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان ، وكذلك الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية.