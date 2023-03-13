عرض اليوم.. كيلو اللحم المفروم بـ160 بدلا من 190 فى معرض أهلا رمضان بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شهد معرض " أهلا رمضان " في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، تزاحما وإقبالا شديدا من قبل المواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وتزايد إقبال المواطنين اليوم الإثنين على السلع الأساسية وخاصة اللحوم، وذلك بعد أن طرح المعرض عروضا خاصة على اللحم البلدي، حيث أتاح كيلو اللحم البلدي بسعر 190 جنيها، واللحم المفروم بـ160 جنيها بدلا من 190 جنيها للكيلو الواحد، والكبدة بسعر 170 جنيها بدلا من 190 جنيها للكيلو الواحد.

ويحتوى المعرض على عدد كبير من الباكيات البيعية والتى تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

وتم تزويد المعرض ب السلع الغذائية الأساسية مثل "الزيوت والمسلى والدقيق والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية" بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.

جدير بالذكر، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد علي الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.