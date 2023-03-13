طرح كميات أرز إضافية ومد فترات عمل المخابز أبرز استعدادات دمياط لشهر رمضان

دمياط - هيثم مراد

اجتمعت اليوم الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بأعضاء المجلس التنفيذي داخل مقر ديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة خطة العمل الخاصة باستقبال شهر رمضان الكريم، والتي تناولت عدة محاور أبرزها استعدادات مديرية التموين داخل مدن المحافظة.

ووجهت محافظ دمياط تعليمات مشددة بشأن ضخ كميات اضافية من السلع الأساسية والأرز الأبيض لبيعه بسعر 15 جنيها للكيلو وزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن بمنافذ بيع السلع الاستهلاكية و المنافذ المختلفة، وكذلك مستلزمات الشهر الكريم، كما أكدت أيضا على مد فترات عمل المخابز وزيادة حصص مستودعات الغاز من اسطوانات الغاز.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على المتابعة الدورية لمعارض "اهلا رمضان" التى تم افتتاحها بمدن المحافظة، وذلك للتأكد من التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار والالتزام بتقديم التخفيضات المناسبة، إضافة إلي التنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على الأسواق للتأكد من جودة المعروض من السلع وكذلك ضبط الأسعار.

كما نوهت محافظ دمياط أيضا، إلي ضرورة المتابعة اليومية لموائد الرحمن والمقرر تنظيمها بمدن المحافظة طوال شهر رمضان الكريم، مؤكدة على ضرورة التأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وحصولهم على تصريح رسمى، كما وجهت بتفعيل غرفة عمليات مديرية التموين و ربطها مع غرفة عمليات المحافظة وذلك للتعامل مع أية طوارئ بشكل فوري، فضلا عن اعلان ارقام تلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن المديرية استعدت جيدا لاستقبال شهر رمضان المبارك، موضحا استمرار الحملات الانضمامية بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري وكذلك الأجهزة الأمنية، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة السلع المعروضة للتأكد من سلامتها، مشيرا إلي أن هناك خطة لضخ كميات إضافية من السلع الأساسية داخل منافذ بيع السلع الاستهلاكية بالمحافظة ومعارض "أهلا رمضان" وذلك بما يضمن تواجد السلع أمام الجمهور وبأسعار مناسبة.