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ضبط 3 بقالين لتجميعهم سكر مدعم لبيعه بالسوق السوداء بالمحلة

الإثنين، 13 مارس 2023 12:37 ص
ضبط 3 بقالين لتجميعهم سكر مدعم لبيعه بالسوق السوداء بالمحلة سكر تموينى - أرشيفية
الغربية- عادل ضرة

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تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط تجار بقالة تموينية لتجميعهم سلع تموينية مدعمة بقصد بيعها بالسوق السوداء.
 
كان وكيل وزارة التموين، وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على محلات بيع البقالة التموينية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على السلع والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت أشرف شرف الدين، خالد زكى بحيرى، السيد أحمد الحواله، مفتشين إدارة الرقابة التموينية.
 
كما تم المرور على عدد من محلات البقالة التموينية بمركز المحلة، وتم ضبط محل بقالة تموينى بمركز  قام بتجميع سلع تموينيه بمبلغ 14 ألف جنيه عبارة عن 1400 كيلو سكر تمويني، وضبط محل بقالة تموينى قام بتجميع سلع تموينية بمبلغ 12 ألف جنيه  عبارة عن 1200 كجم سكر تموينى.
 
كما تم ضبط محل بقالة تموينى قام بتجميع سلع تموينيه بمبلغ 5 آلاف جنيه قيمة 500 كيلو سكر تمويني، وتم التحفظ على المضبوطات قبل البيع فى السوق والسوداء، وتحرير محاضر للمخالفين.
 
 
 

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