ضبط 3 أشخاص بينهم مصابين فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بالمراغة شمال سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز المراغة شمالى محافظة سوهاج بسبب خلافات مالية تم ضبط 3 من طرفى المشاجرة من بينهم 2 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقل أحدهما للمستشفى الجامعى والأخر للمستشفى المركزى لتلقى العلاج.



كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج ووجود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بوجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز المراغة حيث تبين أن طرفيها كل من " طرف أول "عبد الكريم ي م ي 58 سنة بالمعاش مصاباً " بجرح نافذ بالبطن من الناحية اليمني " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي 0



وبين " طرف ثان "حماده ع ا ع 38 سنة صاحب بزنينه مصاباً " بجرحين رضيين بفروة الرأس " وشقيقه محمود ع ا ع 35 سنة عامل أجري الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني سلاح أبيض " مطواة " وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

