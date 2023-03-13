ضبط سجائر مجهولة المصدر خلال حملات مكبرة في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، برئاسة محمد عوض، حملة مكبرة، اليوم الاثنين، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية حفاظا على صحة المواطنين.

وأعلنت المديرية، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن تمكن إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، عن ضبط أحد المحال التجارية يقوم بحيازة وعرض وبيع سجائر مجهولة المصدر وبدون أي فواتير تدل على نشأتها، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين خلاف كون التدخين ضار بالصحة، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 350 زجاجة مشروب مياه غازية تبين بالكشف عليها أنها مجهولة المصدر وبدون أي فواتير تدل على نشأتها، وتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و8 محاضر عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية.