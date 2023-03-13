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"زينة الأفراح" قد تقودك لخلف القضبان.. كيف يحدث ذلك؟

الإثنين، 13 مارس 2023 09:00 ص
"زينة الأفراح" قد تقودك لخلف القضبان.. كيف يحدث ذلك؟ زينة رمضان - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يذهب البعض من المواطنين لتعليق زينة الأفراح، في الشوارع والطرقات لكن بعض هذه العادات قد تؤدي لحبس فاعلها، فالبعض يعتمد في تعليق هذه الزينة على سرقة الكهرباء من الأعمدة المتواجدة بالطرقات، فكيف يواجه القانون هذه الأفعال؟
 
 
يقول الخبير القانونى خالد محمد، إنه رغم صدور الحكم القضائي سواء بالحبس أو الغرامة فى قضايا سرقة التيار الكهربائي، إلا أن القانون المصور ينص على إلزام المحكوم عليه برد قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، كما تنقضى الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكم.
 
 ويعاقب كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس بمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
 
وفي حال سرقة التيار الكهربائي تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

سرقة التيار الكهربائي

عقوبة سرقة التيار الكهربائي

القانون المصرى

اخبار الحوادث



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