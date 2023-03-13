رفع درجة الاستعدادات القصوى بقنا لمواجهة للتعامل مع موجة تقلب الطقس المحتملة

قنا صابر سعيد

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية التي من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة خلال الـ 3 أيام المقبلة، وذلك وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وقال محافظ قنا، إنه تم تفعيل غرفة العمليات بالديوان العام للمحافطة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية لمتابعة ما يتم من أحداث والتعامل معها بشكل فورى، موجها بإرسال تقارير يومية إلى وزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الوضع بالمحافظة.

وشدد محافظ قنا، على مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفوري مع أي حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة، كما وجه بضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لاسيما شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور ومديرية الأمن والحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.