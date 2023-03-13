رصف طريق المقابر وإنارة الشوراع أبرز المشروعات الخدمية بالقنايات بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، مع أحمد ضاحي رئيس مدينة القنايات نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، وذلك باعتماد مالي يبلغ 2 مليون و525 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 92% وذلك خلال العام المالي الحالي في الفترة من أول يوليو 2022 حتي نهاية فبراير 2023، وذلك للإرتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المدينة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مدينة القنايات، أنه جاري تنفيذ عدد من المشروعات خلال الخطة الاستثمارية الحالية لرئاسة المدينة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أعمال رصف طريق شارع القواس حتى نهاية مقابر أبو عبد اللاه بطول 750م وعرض 5 م وبتكلفة مليون و100 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 100% لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولرفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، أوضح رئيس المدينة أنه تم توريد وشراء مهمات الإنارة بمشتملاتها بتكلفة 875 ألف جنيه وبنسبه تنفيذ 90%.

وحفاظاً على الممتلكات وأرواح المواطنين، تم توريد وتركيب جهاز إنذار مبكر بتكلفة 50 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 100%.

ولتحسين الوجه الجمالي والحضاري لمدخل المدينة، تم تطوير وتأهيل عدد 2 بوابة بمدخل المدينة من ناحيتي مدينتي (الزقازيق / المنصوره) بتكلفة 350 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%بالإضافة إلى تشطيب واجهات مبني مجمع المصالح الحكومية بالمدينة بتكلفة 150 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المرور الميدانى على المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة.