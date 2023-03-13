جامعة بني سويف تنظم دوري عباقرة الكليات بمجمع التعليم الصناعي

استضافت كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سوي في نسختها الاولي دوري معلومات مجمع التعليم الصناعي (عباقرة الكليات) بمشاركة 80 طالب وطالبة من ٧ كليات وهي السياسة والاقتصاد، والتربية للطفولة المبكرة، والتكنولوجيا والتعليم، والفنون تطبيقيه، وطب الأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء بكر عميد كلية السياسة والاقتصاد.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الأنشطة الطلابية تمثل محورا أساسيا من محاور التعليم الجامعي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، إضافة لدورها في توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتي تساعد على غرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن لدي الطلاب، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب في فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وأشارت الدكتورة نجلاء بكر، أن إدارة الكلية بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب قاموا بأداء أدوارهم علي أكمل ما يكون لإنجاح المسابقة وخروجها علي أكمل وجه، وبالشكل الذي يليق باسم جامعة، وانتهت الجولة الأولي بصعود كليات السياسة والاقتصاد، والتكنولوجيا والتعليم، والطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.