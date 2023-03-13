توافر السلع بتخفيضات 25‎% في معرض أهلا رمضان بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

قالت أمانى رسلان مدير عام تموين شمال سيناء، انه يتواصل استقبال المواطنين بمعرض " أهلا رمضان "، للتزود بإحتياجاتهم بتخفيضات تصل لنحو 25‎%‎، وأوضحت "رسلان" أن معرض أهلا رمضان بشمال سيناء تنفذه مديرية التموين والغرفة التجارية بشمال سيناء وبالاشتراك مع الشركة العامة لتجارة الجملة والجمعيات التعاونية وشهد المعرض إقبال المواطنين على شراءالسلع الغذائية واللحوم والخضروات.

وأشارت لأنه تتوفر السلع الغذائية والمعروضات بتخفيضات تصل إلى 25 % اقل من مثيلاتها بالسوق وتواجد مفتشى الرقابة التموينية بالمعرض على مدار الساعة بالاضافة لغرفة عمليات مديرية التموين على رقم ( ٣٣٥١٠٢٧-٠٦٨ ) لتلقى اى شكاوى أو اقتراحات من المواطنين وسرعةالتعامل معها فورا، مؤكدة ان المعرض يقوم على توفير السلع بأسعار مناسبة وتحقيق توازن بالسوق المحلى وضبط الاسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين ومواجهة الغلاء والقضاء على الاحتكار.

وانطلقت فعاليات المعرض السبت بإفتتاح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء انشطته بالعريش.

وأعلن المحافط انه تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس ورئيس الوزراء فى هذا الشأن، ويشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة فى شهر رمضان من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها بأسعار مخفضة مشيرا ك أن المعرض مستمر طوال شهر رمضان ، وأن محافظة شمال سيناء تعد متميزة فى هذا المجال، ومؤكدا على الالتزام بالأسعار المحددة وفقا لآليات التموين والحكومة للحفاظ على استقرار السوق.