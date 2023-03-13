اليوم السابع
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تسونامى وشيك يهدد بغرق مدن بريطانية .. خبير بيئى يكشف التفاصيل

الإثنين، 13 مارس 2023 12:31 م
تسونامى وشيك يهدد بغرق مدن بريطانية .. خبير بيئى يكشف التفاصيل فيضانات في بريطانيا
كتب- وكالات

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حذر الخبير البيئي البريطاني السير ديفيد كينج من أن موجات مد عاتية (تسونامي) ضخمة قد تضرب بريطانيا "في أي وقت"، مما يقضي على البلدات والمدن الساحلية ويرسل الملايين إلى مقابر مائية.

وقال السير ديفيد كينج، الذي شغل في السابق منصب كبير المستشارين العلميين لحكومة بريطانيا، إن جدار المياه يمكن أن يكون ناتجا عن انهيار أرضي ضخم في جزر الكناري.

ووفقا له، سيؤدي الدمار الناتج عن ذلك إلى إرسال صخرة بحجم "جزيرة مان" إلى المحيط الأطلسي في حال ضرب تسونامي بارتفاع عدة أمتار بريطانيا.

وأكمل كينج: "سيتم القضاء على الملايين في البلدات والمدن مثل برايتون وساوثامبتون وبورنماوث وبورتسموث وإكستر، مع وصول الفيضانات إلى لندن"، خلال حديثه مع إذاعة "ماي لندن"، ونقله موقع "سكاي نيوز عربية" .

وأشار إلى أن بعد الانهيار الأرضي في جزر الكناري، سيستغرق وصول الموجة إلى بريطانيا 6 ساعات تقريبا.

وقال خبير البيئة إن 6 ساعات لن تكون كافية للسكان للهروب، حيث سيتجه الجميع نحو سياراتهم للخروج، مما سيؤدي لانغلاق الطرق، وسينتج عن ذلك موت الكثيرين داخل سياراتهم، وفقا له.

وشبه السير كينج ما حدث في عاصمة البرتغال لشبونة، عام 1755، عندما ضربت المدينة بموجة ارتفاعها 10 أمتار، تلت ضربة زلزال بقوة 9 على مقياس ريختر.

وقال الخبير إن الضربة قد تأتي بعد 10 آلاف عام، ولكنها قد تأتي غدا، في إشارة إلى صعوبة توقع موعد التسونامي.


خبير بيئي بريطاني

تسونامي

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