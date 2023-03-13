تثقيف مالى و25 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى أسوان ضمن "حياة كريمة"

أسوان - صلاح المسن

يتواصل تنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية، ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بأسوان.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان في تصريحات صحفية، أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 25 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1250 سيدة ورجل وشاب بـ 12 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو .

وأشارت إلي أن الجلسات تناولت موضوعات القضيةالسكانية والصحةالإنجابية، علاوة على تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها بالشكل المطلوب .

وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تم أيضاً تنظيم دورة تدريبية للتثقيف المالى وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة 7 مدربين من محافظات الشرقية والغربية وبنى سويف وسوهاج وقنا ، بالإضافة إلى أسوان .

لافتة الي أن الدورة التدريبية إستهدفت 15 سيدة وفتاة من أجل تنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكين السيدات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأسرهن .