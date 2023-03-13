اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 مارس 2023 10:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تثقيف مالى و25 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى أسوان ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 13 مارس 2023 10:00 م
تثقيف مالى و25 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية بقرى أسوان ضمن "حياة كريمة" جانب من جلسات الدوار
أسوان - صلاح المسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتواصل تنظيم الدورات التدريبية وندوات التوعية المجتمعية، ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بأسوان.
 
وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان في تصريحات صحفية، أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف، وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 25 من جلسات الدوار التى إستهدفت توعية 1250 سيدة ورجل وشاب بـ 12 قرية ونجع بمركزى إدفو وكوم أمبو .
 
وأشارت إلي أن الجلسات تناولت موضوعات القضيةالسكانية والصحةالإنجابية، علاوة على تنظيم الأسرة وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء، وغيرها من التحديات المجتمعية وأساليب التعامل معها بالشكل المطلوب .
 
وفى نفس السياق أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أنه تم أيضاً تنظيم دورة تدريبية للتثقيف المالى وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبمشاركة 7 مدربين من محافظات الشرقية والغربية وبنى سويف وسوهاج وقنا ، بالإضافة إلى أسوان .
 
لافتة الي أن الدورة التدريبية إستهدفت 15 سيدة وفتاة من أجل تنمية المهارات ورفع الوعى بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لتمكين السيدات وتشجيعهن لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى تحسين الظروف المعيشية لأسرهن .
 
 

حياة كريمة

قري حياه كريمه

جلسات الدوار

اسوان

اخبار اسوان



الموضوعات المتعلقة

"جلسات الدوار" سلسلة حملات توعية فى 41 قرية بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 22 يناير 2023 08:00 ص

"جلسات الدوار".. حملات توعية للمواطنين فى قرى حياة كريمة بأسوان.. "القومى للمرأة" يستهدف 148 ألف سيدة ورجل.. وعقد 2982 جلسة بالنجوع والكفور بـ2022.. ومقرر المجلس: رفع الوعى ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية.. صور

الجمعة، 20 يناير 2023 10:00 م

"القومى للمرأة" بأسوان ينظم 24 جلسة دوار للتوعية المجتمعية ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 16 يناير 2023 02:48 م

"القومى للمرأة" يعقد 30 جلسة دوار استهدفت 1476 سيدة بقرى حياة كريمة بأسوان

الأحد، 08 يناير 2023 10:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة