تايمز للتطوير العقاري تبدأ الأعمال الإنشائية بمشروعها الثاني بجوار الرحاب بالقاهرة الجديدة قبل طرحة للبيع

أعلنت شركة تايمز للتطوير العقاري عن بدأ الأعمال الإنشائية في مشروعها الثاني والذي يعد أحد أكثر الوجهات البارزة في القاهرة الجديدة لموقعة المميز بجوار الرحاب حيث بدأت شركات المقاولات تنفيذ الأعمال الإنشائية به، قبل الإعلان عن طرح المشروع للبيع وهي سياسة جديدة تنتهجها الشركة للتأكيد على مدي جديتها والتزامها أمام العملاء حيث سيتم الإعلان عن فتح باب البيع قريبا.، موضحة أن المشروع يقام على مساحة 26 فدانا، باستثمارات تتخطي 5 مليارات جنية وهوما يؤكد التزام " تايمز للتطوير العقاري" بتنفيذ المشاريع ومواصلة أعمال الإنشاءات خلال الفترة الماضية ، رغم التحديات التي يمر بها القطاع العقاري، وهو ما يعزز من ثقة العملاء في مشروعات الشركة.

وتسعى شركة تايمز أن يكون مشروعها الثاني نموذجًا عصريًا للمشروعات العقارية المتميزة، خاصة وأنه يمثل نقلة نوعية بصناعة العقار فى مصر من خلال ما يوفره من تصميمات جديدة وإدارة محكمة لكل مرافق المشروع، وأشارت الشركة إلى أنها تعاقدت الشركة مع كبري شركات الاستشارات الهندسية وشركات المقاولات في مصر ضمن استراتيجية الشركة للتعاقد مع شركات متميزة ذات خبرة كبيرة بقطاعات التشييد والبناء لنقدم منتج عقاري وفقًا لأعلى المعايير العالمية وبأفضل جودة.

وأكدت الشركة أنه سيتم ضخ مبلغ 300 مليون جنيه في العمليات الإنشائية، وتتم عمليات التنفيذ وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها، حيث تقدم الشركة نماذج مغايرة للمشروعات السكنية الموجودة حاليا تعكس بها رؤية الشركة فى تقديم منتج عقاری تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة ويتكامل بها المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية، مما يجعل من المشروع أيقونة حضارية، يوفر لعملائه حياة مثالية مليئة بالهدوء والراحة والأمان.

مع ضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد طبقًا للجداول الزمنية المنصوص عليها، مستعينين في ذلك بما لدي الشركة من خبرات واسعة في مجال التطوير العقاري بأنشطته المختلفة، لتوفير مشروعات عقارية متميزة ومختلفة تحصل على ثقة العميل وتلبي كافة احتياجاته من خلال ما توفره من مقومات الحياة العصرية. ومن أجل تنفيذ مشروع متميز، اعتمدت فيه الشركة على المدن المستدامة والسعيدة والذكية في إطار توجه الدولة نحو إقامة المجتمعات العمرانية المتكاملة ومدن الجيل الرابع الذكية، وهو ما ساهم في تحقيق الخطط التوسعية للشركة التي تسعي اليها.

وتستهدف الشركة تنفيذ وحدات متنوعة المساحات ومختلفة النماذج لتناسب جميع العملاء، يضم وحدات سكنية بمساحات متنوعة ووحدات تجارية بمساحات مختلفة ومنطقة مطاعم، ولاند سكيب، وحمامات سباحة مصممة بفكر جديد معتمدين علي الموقع المتميز بجوار مدينة الرحاب ليكون إضافة قوية داخل السوق العقارى المصرى، لتؤكد الشركة على قوتها وبصمتها فى السوق من خلال تنوع منتجاتها وتكاملها، بما فى ذلك تنويع أنظمة السداد وكذلك تنوع النماذج المطروحة بما يواكب التطورات الاقتصادية الحالية.

وكانت شركة تايمز للتطوير العقاري قد بدأت الأعمال الإنشائية في الأيام الماضية في مشروعها الأول «أستر» بالمربع الذهبي بالقاهرة الجديدة وضخت 250 مليون جنية في عملية الإنشاءات به من أجل تسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في 2023 وفق جدول زمني محدد من أجل أن تفي الشركة بوعودها مع العملاء ولتحقيق استثمارات مستهدفة أكثر من 1.5 مليار جنية، بعد أن تم اعتماد التصميمات المبتكرة لكافة وحدات المشروع خاصة وأن المشروع يقع في منطقة متميزة جدا وعلى بعد دقائق من الجامعة الأمريكية.

يذكر أن شركة تايمز للتطوير العقاري قامت بالاستحواذ على 3 شركات تطوير عقاري، وهي المطورون المصريون، وماس، وكونكس وبلغت محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركات الثلاثة حوالي 258.955 ألف متر مربع. وبهذا الاستحواذ أصبح لشركة تايمز للتطوير العقاري محفظة أراضي متميزة في القاهرة الجديدة في منطقة المربع الذهبي بالتجمع الخامس لتبدأ الشركة في تطويرهم من خلال 3 مشروعات بقيمة استثمارية تصل لحوالي 12 مليار جنية مصري خلال الـ 4 سنوات القادمة.