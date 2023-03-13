بشرى سارة.. الإسكان تسمح للمتأخرين باستكمال مقدمات حجز الأراضى (فيديو)

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم، عددا من الأخبار الاقتصادية خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع، منها موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على الطلبات المقدمة من العملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة، سواء بنظام القرعات العلنية، أو بنظام الحجز الإلكتروني "online" للسماح لهم باستكمال مقدمات الحجز، وتقديم الشيكات الآجلة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، نصت على قيام الحاجزين منذ عام 2017 وحتى تاريخه، باستكمال مقدمات الحجز، خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفقا لعدد من الشروط، وتشمل، أن تكون القطع السابق الفوز بها ما زالت شاغرة ولم يتم إعادة طرحها، ويتم إعادة التعامل وفقا للأسعار الحالية لكل مدينة، ووفقا لما تسفر عنه دراسة لجنة التسعير بالهيئة، من تحديد السعر الحالي لكل منطقة.

كما استعرض سالم سعر جرام الذهب اليوم الاثنين يسجل 1890 جنيها للجرام

سجل عيار 18 نحو 1620 جنيها ، وسجل عيار21 سعر 1890 جنيها ، وسجل

عيار 24 نحو 2160 جنيها ، والجنيه الذهب 15120 جنيها

وخلال النشرة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على دعم صغار المنتجين بالمدن الحدودية؛ لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، والحفاظ أيضًا على التراث المصري، الذى يعكس هويتنا الوطنية، إضافة إلى تعظيم جهود الدولة فى تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يُسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» سنويًا لمساندة الأسرة المصرية، سواءً من خلال مساندة صغار المنتجين من المدن الحدودية بالإسهام فى تسويق منتجاتهم اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية، بما يساعد في زيادة مبيعاتهم، أو من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة للعاملين بالوزارة فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

من جانبه قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مصلحة الضرائب المصرية تعمل علي بذل كل الجهد و تقديم كافة التسهيلات والدعم الفني للممولين الملزمين بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويأتي ذلك مع إستمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي للوقوف على العقبات التى تواجه الممولين عند إنضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وشارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في الاجتماع الاول للجنة التنظيمية العليا للتعاون بين مصر وألمانيا في مجالات الطاقة والهيدروجين بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة و بمشاركة الدكتور شتيفان ڨنتسيل نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخى بجمهورية ألمانيا الاتحادية للشئون النيابية.

وأوضح المهندس طارق الملا في كلمته أن مصر وألمانيا توليان أهمية لعقد شراكات واتفاقيات في مجال الطاقة بصفة خاصة في الوقت الحالي من خلال التعاون مع كبري الشركات الألمانية، حيث تتصدر موضوعات الطاقة وخاصة التحول الطاقى وإزالة الكربون أولويات جدول أعمال البلدين، مشيداً بعمق وقوة العلاقات الثنائية بينهما والتي احتفلنا في اكتوبر الماضي بمرور 70 عاماً على إقامة علاقات دبلوماسية.