بدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة

كتبت – مرام محمد

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، اليوم الإثنين 13 مارس، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وأكدت المديرية أن الهدف العام من التدريب التربوي هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، موضحة ضوابط البرنامج التأهيلي على النحو التالي:

1- بداية التدريب من اليوم الإثنين الموافق 13 مارس حتى الخميس 16 مارس 2023 الساعة 9 صباحا.

2- حضور التدريب الخاص بمسابقة 30 الف معلم (معلم فصل - رياض اطفال) طبقا للجدول المعلن.

3- الحضور ببطاقة الرقم القومي وسوف يحصل المتدرب على إخلاء طرف نهاية التدريب.

4- التنبيه المشدد بعدم التخلف، حيث أن إخلاء الطرف من مسوغات التعاقد.

5- في حال وجود استفسار يتم التواصل مع مسئول التدريب بالإدارة.