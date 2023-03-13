بايدن والديمقراطيون يشيدون بإجراءات حماية المودعين بسيليكون فالى

كتبت ريم عبد الحميد

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمشرعين الديمقراطيين بالقرار الحاسم الذى اتخذته الوكالات المالية الفيدرالية فى الولايات المتحدة لحماية أصحاب الودائع فى بنك سيليكون فالى، وتعزيز النظام المالى قبل فتح الأسواق فى بداية الأسبوع الاثنين.

وقال بايدن فى بيان له إن الشعب الأمريكي والشركات الأمريكية يمكنها الثقة فى أن ودائع البنك ستكون موجودة عندما يحتاجونها، مضيفا أنه سيلقى كلمة عن كيفية حماية النظام المصرفي اليوم الاثنين.

وأكد بايدن التزامه بمحاسبة المسئولين عن تلك الفوضى بشل كامل، ومواصلة جهوده لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الأكبر حتى لا يتكرر هذا الوضع مجددا.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطى الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية قد أعلنوا فى بيان مشترك، مساء الاحد، أن المودعين فى بنك سيليكون فالى يستطيعون الوصول إلى أموالهم اليوم الاثنين.

أشاد الديمقراطيون بالقرار، وقالوا إنه لا يحمى فقط البنك، ولكن أيضا العملاء والعاملين الذين اعتمدوا على البنك لصرف أموالهم.

وقال السيناتور أليكس باديلا، الديمقراطى عن ولاية كاليفورنيا إن هذا الإجراء الحاسم الذى تم اتخاذه من قبل المنظمين للحماية الكاملة لكل الودائع فى بنك سيلكون فالى سيضمن للملايين من العاملين فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الحصول على أموالهم فى الوقت المحدد، كما أنه سيحد من الضرر المحتمل على اقتصاد كاليفورنيا واقتصاد أمريكا ككل.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين والمشرعون قد استبعدوا إمكانية إنقاذ للبنك وحملة الأسهم فيه، وقالوا إن الجهود ستتركز بدلا من ذلك على المودعين فى البنك.

وسيطر المنظمون الأمريكيون على بنك ثان وتسابقوا لتطبيق إجراءات طارئة لوقف التداعيات المحتملة من الانهيار السريع لبنك وادي السيليكون يوم الجمعة، ودعم المودعين غير المؤمن عليهم في الشركتين وإتاحة المزيد من التمويل للنظام المصرفي.

أعلن المنظمون عن إغلاق Signature Bank ، أحد البنوك الرئيسية لشركات العملة المشفرة ، يوم الأحد. قال مسؤولون إن المودعين في بنك نيويورك سيصبحون كاملين.