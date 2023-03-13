بالقطع الموفرة.. تطبيق وسائل ترشيد المياه بهيئات ومساجد الكوامل فى سوهاج

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أن الشركة قامت اليوم الإثنين، بتركيب القطع الموفرة للمياه، وإصلاح السباكة الداخلية للمؤسسات الحكومية والمساجد بقرية الكوامل قبلى بمركز المنشأة، والجاري به تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع المائى لتوعية الطلاب برسائل التوعية المائية، في إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

وأضاف أن فعاليات الأسبوع المائى تستمر فى الفترة من 10 الى 16 مارس الجارى، وذلك تزامناً مع اليوم العالمى للمياه 22 مارس، حيث يتم تنفيذ عدد من الفاعليات التوعوية، بالتعاون مع محافظة سوهاج ومديرية الاوقاف والمنطقة الازهرية والكنيسة والشباب والرياضة والثقافة والاتحاد العام للكشافة والرى والصحة وجهاز شئون البيئة.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تحت شعار كل نقطة بتفرق تم اليوم تركيب القطع الموفرة بعدد من مساجد القرية والموسسات الحكومية والتى توفر 60% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وذلك بهدف تطبيق وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه هذا بالاضافة الى تنفيذ عدد من الانشطة التوعوية كدورى رياضى بين قريقين من القرية ودروس دينية لشببا القرية تحث على اهمية الحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى.

الجدير بالذكر أنه تستمر فعاليات الحملة وتوجيه انشطة توعوية لطلاب المدارس والمعاهد الازهرية وطرق أبواب وندوات توعوية بمشاركة قادة الرأى كما يتم تنفيذ عدد من الانشطة التوعية بمركز الشباب.