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انتداب مهندس مرور لفحص واقعة مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى 6 أكتوبر

الإثنين، 13 مارس 2023 11:35 ص
انتداب مهندس مرور لفحص واقعة مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى 6 أكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس فنى بالإدارة العامة لمرور الجيزة لفحص واقعة حادث تصادم أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخصين صدمتهم سيارة فى مدينة 6 أكتوبر لبيان سبب الحادث.
 
وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، وصرحت النيابة بدفن الضحية عقب مناظرة الجثمان.
 
لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخرين بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى، والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة سيدة ونقلت للمشرحة و إصابة شخصان جري نقلهم المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تحفظت القوات علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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