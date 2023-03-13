اليوم الوطني للفيل فى تايلاند.. الاحتفال بموائد من الفاكهة والخضروات

وكالات

تحتفل تايلاند باليوم الوطني للفيل، الإثنين، بموائد من الفاكهة والخضراوات لتكريم الحيوان الضخم الذي يعد رمزا محببا للبلاد.

وأعلنت تايلاند في عام 1998 يوم 13 مارس يوما مخصصا للحفاظ على الأفيال، وتستخدم الأفيال تقليديا في العمل وفي الحروب لكنها أصبحت في العصر الحديث من الحيوانات المهددة بالانقراض.

وتشتهر الأفيال بكونها حيوانات عملاقة ودودة، لكن يبدو أن تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة دفعها لتغيير سلوكها ومهاجمة البشر، وكشفت عدة حوادث في السنوات الماضية عن سلوك عنيف غير معتاد من الفيلة، ففي الهند تقتل الأفيال 500 شخص كل عام، وفقا لـ"تقرير حكومي"، صدر في عام 2020.