وأوضح بيسكوف - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، "أنه حتى الآن لا توجد أى بوادر لتحول الوضع حول أوكرانيا إلى المسار السلمي"، معربا عن رفضه لمقترح الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن فولفجانج إيشنجر، بشأن دعوته للدول الغربية لإنشاء مجموعة اتصال حول العملية الروسية بأوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم "الكرملين" إلى أن روسيا ليس لديها أي شروط مسبقة حتى الآن، لانتقال الوضع فى أوكرانيا إلى المسار السلمي.

وكان بيسكوف، قد أعلن في يناير الماضي، أنه كلما أسرع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"إظهار استعداده لمراعاة مطالب روسيا كلما سرع من إنهاء ما يحدث".