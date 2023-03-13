القوى العاملة: عقود عمل لذوى الهم من مطروح وتسليم العقود لآخرين بالإسماعيلية

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح عن تسليم عقود عمل لـ 11 أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، تنفيذاً لتوجيهات وزارة القوى العاملة لتوفير الدعم والحياة الكريمة لهذة الفئة من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة داخل المنشآت وتفعيل العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 وإلزام المنشآت الغير مستوفاة لنسبتها فى تعيين 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم .

وأوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح فى تقريره ، اليوم الاثنين: فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، قامت المديرية بتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الهمم لإدماجهم فى سوق العمل داخل الشركات والمصانع العاملة فى نطاق المحافظة، وذلك فى ضوء دور المديرية فى توفير الرعاية الكريمة لتلك الفئة من خلال توفير فرص للتدريب المهنى تؤهلهم للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.

وأضاف مدير المديرية: المديرية تسير فى طريقها نحو تعيين ذوى الهمم والقدرات بالمنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر، وذلك بناء على الحصر الأخير الذى قامت به تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة،للمنشآت المستوفاة وغير المستوفاة للنسبة القانونية من بين عمالها من تلك الفئة ، وذلك لدمجهم داخل المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم .