السجن 7 سنوات لعاطل بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر بقنا

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، عمر عبد العظيم، ومصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح أبو سحلي، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير، عاطل بنجع حمادي، بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في الحشيش.

تعود أحداث القضية إلى أغسطس 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم عدلي. م، 35 عاما، عاطل، مقيم نجع حمادي، تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا

تم ضبط المتهم وأحيلت القضية التي حملت رقم 17918 لسنة 2022 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 2053 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.

