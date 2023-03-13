السجن المؤبد لسائق وتاجر مواشى لحيازتهما 350 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار وحيد صبرى عبد المنعم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار وائل حسن الشربينى، والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد، والمستشار محمد عبد العزيز مدكور، وسكرتير المحكمة فايز بيومى القطعانى، ومصطفى حسان، بالسجن المؤبد لكل من " ب.ع.س" و"ع.س.س"، وغرامة مائة ألف جنيه، مما نسب إليهما ومصادرة المخدر والهاتف والمبلغ المضبوط والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود Hحدث القضية المقيدة، برقم 11280 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كل من " ب.ع.س" سائق، و" ع.س.س" تجار مواشى، بمزالة نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة، فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهمين وعقب تنفيذ القرار، وتحديد مكان تواجد المتهمين حال استقلالهما سيارة، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبتفتيش المتهم الثانى عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالان بلاستيكيان وبفض الجوال الاول تبين احتوائه على عدد 200 طربة حشيش، وبفض الثانى تبين احتوائه على 148 طربة حشيش، وبمواجهتهما اقرا باحرازهما وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفان للاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من حصيلة البيع والسيارة فى ترويج المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضهما على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.