الرئيس الأمريكى يعلن حل مشاكل بنكى "سيليكون فالى" و "سيجنيتشر"

كتب عبد الوهاب الجندى

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، "عملنا على معالجة المشاكل التي يواجهها بنكي سيليكون فالي وسيجنيتشر وتم التوصل لحل سريع يحمي الأمريكيين".

وكتب بايدن على تويتر، "أتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى ومواصلة الجهود لتعزيز التنظيم والرقابة على البنوك الكبرى، وعلى الشعب الأمريكي والشركات أن يثقوا في أن ودائعهم ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها".

وأكد الرئيس الأمريكي، أن وزيرة الخزانة ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي توصلا إلى حل مع المنظمين المصرفيين لتجنب تعرض دولارات دافعي الضرائب للخطر.

وسيطر المنظمون الأمريكيون على بنك ثان وتسابقوا لتطبيق إجراءات طارئة لوقف التداعيات المحتملة من الانهيار السريع لبنك وادي السيليكون يوم الجمعة، ودعم المودعين غير المؤمن عليهم في الشركتين وإتاحة المزيد من التمويل للنظام المصرفي.

أعلن المنظمون عن إغلاق Signature Bank ، أحد البنوك الرئيسية لشركات العملة المشفرة ، يوم الأحد. قال مسؤولون إن المودعين في بنك نيويورك سيصبحون كاملين.

واتخذ المسؤولون الخطوة غير العادية المتمثلة في تصنيف SVB و Signature Bank كمخاطر نظامية على النظام المالي ، مما يمنح المنظمين مرونة لضمان الودائع غير المؤمنة . استخدم الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة أيضًا سلطات الإقراض في حالات ال