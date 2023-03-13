الداخلية تضبط المتهمين بالتشاجر في القاهرة بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر ب مديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم ) مصاب برش خرطوش إثرإدعاء مشاجرة بدائرة القسم .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من (طرف أول: المصاب) (طرف ثان: أحد الأشخاص ونجل شقيقته - مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار – قطعة سلاح أبيض) لوجود خلافات مالية بينهم وقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول"المصاب" بالضرب بإستخدام سلاح نارى "فرد الخرطوش" محدثين إصابته المنوه عنها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.