اليوم السابع
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الإثنين، 13 مارس 2023 07:18 ص
أكرم القصاص
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الجيش اللبناني يجري تدريبات جوية في منطقة البقاع شرق البلاد

الإثنين، 13 مارس 2023 07:00 ص
الجيش اللبناني يجري تدريبات جوية في منطقة البقاع شرق البلاد الجيش اللبناني
أ ش أ

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أعلن الجيش اللبناني عن قيام القوات الجوية بإجراء رماية بالذخيرة الحية في قاعدة رياق الجوية بين مدينتي زحلة وعنجر في منطقة البقاع اللبنانية (شرقي البلاد)، وذلك بدءا من اليوم وحتى 21 مارس الجاري.

وأوضح الجيش اللبناني - في بيان - أن القوات الجوية ستقوم بإجراء رماية جوية يتخللها استخدام ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية ما بين الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا خلال الفترة من الغد وحتى 21 من الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن قاعدة رياق أول قاعدة جوية فعلية في الجيش اللبناني وتأسس فيها سلاح الجو اللبناني.

 


قاعدة رياق الجوية

منطقة البقاع

لبنان

الجيش اللبناني



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