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التخطيط: 8.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجه لقطاع البترول فى محافظة السويس

الإثنين، 13 مارس 2023 12:00 ص
التخطيط: 8.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات الموجه لقطاع البترول فى محافظة السويس ارشيفية ــ وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تعمل الدولة على تنمية حقيقة ومستدامة من خلال إنشاء العديد من مشروعات التنمية والتي ساهمت في تحقيق معدل نمو اقتصادى قوى خلال الربع الأول من العام الحالي، بالإضافة إلى توفير المئات من فرص العمل .

وعن حجم الاستثمارات الموجه لقطاع البترول لمحافظة السويس بخطة عام 22/2023، توجيه استثمارات بقيمة 8.5 مليار جنيه لقطاع البترول بنسبة 60,7%، ويخص قطاع النقل 2,1 مليار جنيه بنسبة 15%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 872 مليون جنيه بنسبة 6,3%، ويخص قناة السويس 522 مليون جنيه بنسبة 3,7%، أما قطاع الصحة فيخصه 470 مليون جنيه بنسبة 3,4% ، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,5 مليار جنيه بنسبة 10,7%.

وأوضح التقرير أن أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس، إلى جانب إنشاء مجمع معامل مركزية لكلية العلوم بالجامعة.

 

 

 


وزراة التخطيط

البترول

المشروعات التنموية

السويس



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