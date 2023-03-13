الإفتاء: الرؤية هى الأساس لكن لايعتمد عليها إذا خالفت الحسابات الفلكية القطعية

كتب محمود راغب

كشف الشيخ ابراهيم عبد السلام، ممثلا عن دار الإفتاء ونائبا عن مفتى الجمهورية، القواعد والظروف المتبعة لاستطلاع أهلة الأشهر الهجرية، موضحا أن الاستطلاع يندرج تحت شقين الحسابات العلمية القطعية والرؤية الشرعية.

وأضاف ممثل دار الإفتاء، خلال ندوة تحت عنوان " هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، ينظمها معهد الفلك بمقر المعهد تحت رعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، أن شهر رمضان لا يكون أبدا 28 يوما أو 31 يوما ولكنه كباقى الشهور القمرية 29 يوما أو 30 يوما.

وأشار إلى أنه لابد من وضع أمرين فى الاعتبار عند الصائم أن يتبع هلال البلد فيجب على أهل كل بلد متابعة إمامهم.

وأكد أن منهجية دار الإفتاء أن الرؤية تكون لجميع الشهور الهجرية ولا تقتصر على الشهور المرتبطة بها العبادات، وذلك من أجل الوصول لأصوب تحديد لأشهر العبادات رمضان وشوال وذو الحجة.

وأشار إلى أن الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية وعددها 7 لجان، فى أماكن مختارة من هيئة المساحة ومعهد الفلك والأرصاد، ولا يشوبها أى معوقات، موضحا أن هناك رؤية بصرية نعتمد عليها مع الأخذ بالحسابات الفلكية التى تحدد مكان وتوقيت نزول القمر.

وأضوح أن الرؤية هى الأساس، ولا يتم الاعتماد عليها إذا شابها التهم، والتى من بينها مخالفة الحسابات الفلكية القطعية، مضيفا أن مصر على مر عقود من الزمن، لم تختلف فيها الحسابات الفلكية مع نتائج الرؤية الشرعية.