إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

أصيب 6 أشخاص، اليوم، الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى بأسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من الكيلو 80 دائرة مركز إدفو، ووجه مدير المرفق الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع المصابين.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وهم: "محمد حسانى محمود 21 سنة، مصاب بكدمات وجروح قطعية بالجسم، وتامر عبد الله محمد 33 سنة، مصاب باشتباه كسر بالحوض، وإسلام محمد سلامة 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساق الأيسر، ومحمود علاء محمد 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالساقين والذراعين، وأحمد علاء الدين محمد 26 سنة، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وعبد الرحمن علاء الدين محمد 16 سنة ، مصاب بجروح متفرقة وكدمات بالصدر".

وتم نقل المصابين الستة إلى مستشفى إدفو العام، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.