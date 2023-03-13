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أسعار الأسماك اليوم.. البلطى من 53 إلى 55 جنيها بسوق الجملة

الإثنين، 13 مارس 2023 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم.. البلطى من 53 إلى 55 جنيها بسوق الجملة سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك استقرارا ملحوظا بعد هبوط طفيف الأيام الماضية، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1 ما بين 53 جنيها و55 جنيها بسوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 48 و51 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 20 و 45 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 60 و100 جنيه، بحسب شعبة الأسماك .
 
وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.
 
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.
 
أما الجمبرى الجامبو 350 إلى 450 جمبرى مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 و340 جنيها، والجمبرى مقاس 2 من 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.
 
 
 

 


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