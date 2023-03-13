أزمة "‏BBC‏" مع جاري لينيكر أوشكت على الانتهاء.. تليجراف تكشف التفاصيل

كتبت نهال أبو السعود

اشتعلت أزمة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بين الإدارة ومقدم أشهر برامجها الرياضية "جاري لينيكر" أسطورة كرة القدم، بعد أن أوقفته الإدارة عن المشاركة في تقديم برنامج "مبارة اليوم"، الذي يعد أحد أشهر برامج بي بي سي الرياضية، ويعلق على مجريات الدوري الإنجليزي قبل أيام.

قالت صحيفة تليجراف البريطانية إن الأزمة التي تسببت فيها تغريدات للمذيع الرياضي واللاعب السابق في طريقها إلى الحل.

كان لينيكر كتب تغريدة على "تويتر" انتقد فيها سياسة الحكومة البريطانية في التعامل مع اللاجئين، وقارنها بسياسة ألمانيا النازية في ثلاثينيات القرن الماضي، وقالت "بي بي سي" إن تغريدة لينيكر تنتهك قواعد السلوك الخاصة بالمؤسسة.

وأدى غياب لينيكر إلى انهيار التغطية الرياضية لـ"بي بي سي" في عطلة نهاية الأسبوع، إذ تضامن معه عدد من الصحفيين والمنتجين والنقاد والمعلقين رافضين العمل مع الهيئة.

وغاب اللاعب الدولي الإنجليزي السابق عن برنامج، الأحد، ورصد وهو يسير مع كلبه في أحد الشوارع وعندما لاحقه الصحفيون لم يدل بمعلومات جديدة.

وذكرت "تلجراف" أن لينيكر سيعود إلى شاشة "بي بي سي" في عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، بعد أن اضطرت الهيئة ان تتنازل، وفي المقابل، على المعلق الشهير أن يكون أكثر حذرا في محتوى تغريداته وربما يقدم نوعا من أنواع الاعتذار.

وقال مصدر في "بي بي سي" إن الأمر يسير بسرعة مع رغبة المدير العام تيم ديفي في حل الأمر وعودة المذيع إلى الشاشة وأضاف أن المذيع وممثليه يجرون محادثات مع "بي بي سي" بشأن تفاصيل العودة.

ومن جانبها، ذكرت "سكاي نيوز" أن لينيكر قد يصدر بيانا الاثنين، يؤكد فيه عودته إلى الشاشة ونقلت عن مصادر قولها إنها تثق بشكل متزايد بأنه يمكن حل المشكلة خلال الساعات الـ 24 المقبلة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تعلن "بي بي سي" عن مراجعة لسياسة التعليق الخاصة بموظفيها على شبكات التواصل بعد الحادثة.