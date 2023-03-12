5 شروط يجب توافرها للحصول على محلات تجارية وبواكى بأهم أسواق مدينة الخارجة

تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة محافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، تلقى طلبات الراغبين فى الحصول على محلات تجارية بسوق البساتين، وبواكى فى سوق الشعلة حيث يتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمجلس المدينة وفقاً للشروط المعلنة ويستمر التقديم حتى يوم 20 مارس المقبل.

وقال جهاد المتولى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، إنه جرى فتح باب التقديم لعدد من المحلات والبواكى التجارية الشاغرة فى أهم أسواق المدينة وهى سوق البساتين وسوق الشعلة وفقاً لعدد من الشروط، أبرزها أن يكون مؤديا للخدمة العسكرية ولا يقل عمره من 21 سنة، ولا يكون مؤمناً عليه ولا يكون عاملاً بالقطاع الحكومى ويشترط تقديم صورة الرقم القومى وأصل الصحيفة الجنائية مرفقاً مع نموذج طلب الحصول على محل أو باكية تجارية.

وفى سياق آخر، تبدأ مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، اليوم الأربعاء، أعمال القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية وفق التعاون المشترك بين وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة والتى تبدأ أعمالها ضمن جهود الوزارة لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ولدعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، وإطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسى وأساليب الامتحانات، حيث تضم القوافل التعليمية نخبة من المعلمين المتميزين وذوى الخبرات مقدمى البرامج التعليمية بالتليفزيون المصرى بالتخصصات المختلفة.

وقال سيد عطية وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز قاعات لاستقبال الطلاب بديوان عام المديرية والمدرسة الفنية للبنات بالخارجة فضلا عن تنفيذ بث مباشر لجميع الإدارات التعليمية بأرجاء المحافظة لتحقيق أكبر استفادة من المحاضرات.