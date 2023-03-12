وكيل الشباب والرياضة بدمياط يوجه بإعادة تشغيل حمام سباحة مركز الشباب

دمياط معتز الشربيني

وجه أسامة خليفة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بدمياط ، بإعادة فتح وتشغيل حمام سباحة مركز شباب مدينة دمياط، "الساحة الشعبية"، وذلك بعد اتخاذ إجراء الغلق، بناء على الشكاوى الواردة لمديرية الشباب والرياضة ضد حمام السباحة، هذا وقد تم عمل الصيانة للازمة للحمام، وتوفيق الأوضاع، وورود كتاب مديرية الشئون الصحية، بسلامة مياه حمام السباحة بعد عمل الصيانة اللازمة.

كمانظمت الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط إدارة تنفيذ المشروعات، تصفيات مهرجان إبداع لمراكز الشباب الموسم الرابع لعام 2022/2023، فى مجال الدوري الثقافي، بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة، بحضور المحكمين الأساتذة بكلية التربية بدمياط دكتور محمود جابر، دكتور محمود سليمان، دكتور طاهر عبدالله.

أسفر التحكيم عن تصعيد فريق مركز شباب السنانية مكون من عدد 6 شباب لتمثيل محافظة دمياط فى التصفيات النهائية لمهرجان إبداع مراكز الشباب 2023 وهم كالتالي: عمر رضا القباني، محمد صفوت الغريب، آلاء حماده ليله، نجلاء وجيه معروف، ساهر السعيد أبو غربية، محمد السيد عوض

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وبمتابعة أسامة خليفة وكيل المديرية للشباب، والقائم بأعمال مدير المديرية.