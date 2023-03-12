وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع وزير الاستثمار بالولاية الشمالية بالسودان

كتبت أسماء نصار

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهندس عمر على صالح وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية بالسودان، حيث بحثا معا التعاون المشترك في المجال الزراعي وفرص الاستثمار الزراعي الواعدة بالولاية في إطار متابعة علاقات التعاون بين البلدين.

واكد القصير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين قطري وادي النيل، مشيراً الى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جمهورية السودان تأكيداً على العلاقات الازلية بين البلدين.

رحب وزير الزراعة بتعزيز التعاون مع الولاية الشمالية، في مجالات النخيل والتمور، والصوب الزراعية والارشاد الزراعي ،و الثروة السمكية ، وصحة الحيوان، والري الحديث، ووقاية النباتات،والتصنيع الزراعي، والاسثتمار الزراعي، والتدريب، كمًا وجه "القصير" بتخصيص برامج تدريبية بالمركز المصري الدولي للزراعة لبناء قدرات الاشقاء بالولاية الشمالية في المجالات والتخصصات التي تحتاجها الولاية.، كما أكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائي من خلال زيادة التبادلات التجاري الزراعي بين البلدين ليرقى الى مستوى العلاقات الخاصة والمميزة بينهما.

من جهته قدم وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية الشكر الى السيد وزير الزراعة على اتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء الذي يعد خطوة هامة لتحديد اطر محددة للتعاون بين الجانبين، مؤكداً على اهمية تفعيل العمل بالمزرعة النموذجية المشتركة في اقرب وقت، مشيراً الى رغبة الولاية في التعاون مع الجانب المصري في مجال التقاوي المحسنة والامصال واللقاحات البيطرية والتمور ومكافحة الامراض والآفات التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية والتصنيع الزراعي خاصة لمحصول المانحو حيث تشتهر الولاية بزراعة مساحات كبيرة بهذا المحصول فضلًا عن أهمية نقل الخبرة المصرية في نظم الري وغيرها من استنباط اصناف عالية الانتاجية، وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على استمرار التنسيق بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعبين.