هبوط قطاعات البورصة بجلسة الأحد على رأسها "الاتصالات" بنسبة 5.9%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.9%، 5.8%، على التوالي، أعقبهما قطاع العقارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 4.2%، يليه قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.6%، 3.2%، على التوالي، وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.8%، وانخفض قطاعي البنوك، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.3%.

كما تراجع قطاع مواد البناء بنسبة 2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.9%، ثم قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون بنسبة 1.7%، ثم قطاعي السياحة والترفيه، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.6%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 29 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 412.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.3 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.79%، والعرب على 5.07%، واستحوذت المؤسسات على 40.66% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.33%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 549.3 ألف جنيه، 63.9 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بقيمة 78.1 مليون جنيه، 13.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 15936 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2772 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 18722 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 6559 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 4347 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3560 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1241 نقطة.