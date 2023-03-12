نقلة حضارية بشارع النخيل برأس البر.. أبرزها زراعة الأشجار ورصف الشوارع.. صور

دمياط معتز الشربينى

يعد شاطئ النخيل برأس البر أحد الشوارع حديثة العهد برأس البر وهو يعد بمثابة الامتداد الطبيعي لمدينة رأس البر ويتبع جهاز الامتداد العمرانى لرأس البر، وهو أحد الشوارع الهامة التي تضاف إلى رأس البر يضم 3 كمباوند سياحى، وكتلة كبيرة من التجمعات السكانية ومنطقة أسواق تجهز حاليا لتكون منطقة اسواق شاملة وتضم العديد من المحلات التجارية المتنوعة، كما يضم شاطيء النخيل في نهاية الشارع لخدمة سكان هذه المنطقة ، وكذلك مسجد النخيل ومطاعم وكافتريات.

خضع هذا الشارع لعدة أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن مشروعات التنسيق الحضاري التي تشهدها عدة شوارع بمختلف مدن المحافظة.

وشهد شارع النخيل عدة أعمال رفع كفاءة مدخل شارع النخيل التي يقوم بها فريق عمل الوحدة بالاشتراك بين قطاع النظافة والورش الفنية وقسم الحدائق لعمل صيانة للبردورات والأرصفة وقص الحشائش والنجيلة وتجهيز أحواض الزهور وتعزيزها بالزهور ونباتات الزينة والأشكال الجمالية، كما تمت اعمال رصف الشوارع وزراعة أشجار النخيل ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، وتم تغيير ملامح النافورة التي تقع في مدخل الشارع ووضع لافتة تحمل اسم الشارع والتي تضاء بشكل جمالي ليلا ، كما يتم تسوية مناطق الرمال ورفع مخلفات المباني واكوام القمامة من اماكن كثيرة بالمنطقة

منطقة شارع النخيل هي منطقة بكر وهي منطقة شاسعة تضم العديد من الأراضى والمساحات الصالحة للاستثمار العقارى، وتضم عددا من الأحياء الجديدة ومناطق تقسيم النقابات المهنية منها التجاريين وصناع الأثاث والزراعيين ومنطقة تقسيم الشرطة.

ويوجد بالمنطقة سوق عمومى مؤهل لأن يكون أكبر سوق تجارى برأس البر يضم العديد من المحلات والمطاعم والكافتيريات بعضها تم تشييده والعمل به والبعض مازال تحت الإنشاء، كما يوجد بها مسجد النخيل الشهير الذى تم افتتاح منتصف العام تقريبا ويحظى باهتمام وقبول لأهالى وسكان المنطقة ويحرص العديد من سكان رأس البر على المواضبة على الصلاة فيه خاصة صلاة الجمععة.

تتميز الوحدات السكنية بالامتداد العمرانى بأنها مبانى ذات طابع معمارى متميز وتسلم أغلب الشقق تشطيب سوبر لوكس ويتمتع المشترى بحصة من الأرض تصل إلى 4 قيراط تتراوح أسعار الشقق ما 600: 700 ألف حسب الوجهة والدور ومدى قربها من المناطق.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الوحدة برفع كفاءة جميع مناطق المدينة، ووفق تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط



احواض زهور الزينة



اشجار النخيل بالشارع



تطوير شارع النخيل



جانب من شارع النخيل