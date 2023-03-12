نائب ألمانى سابق: برلين خصصت 100 مليار يورو لتحديث الجيش خارج ميزانية الدولة

كتب أحمد عرفة

قال جمال قارصلي ، النائب السابق في البرلمان الألماني ، إنَّ برلين خصصت 100 مليار يورو لتحديث الجيش، وليست لها علاقة بميزانية الدولة، بل صوَّت عليها البرلمان من أجل سد الثغرات التي ظهرت في صفوفه بالسنوات الماضية.

وأضاف "قارصلي"، في حديثه لقناة "القاهرة الإخبارية"، الأحد، أنَّ ألمانيا لم تتوقع حدوث توتر في القارة الأوروبية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنَّ وزير الدفاع الألماني يطلب من وزارة المالية 10 مليارات إضافية لتدعيم صفوف الجيش.

وأشار إلى أن الجيش الألماني يعاني من نقص حاد في المعدات، وبسبب ذلك بدأت برلين التخطيط لزيادة الإنفاق العسكري، موضحًا أن الميزانية تشمل تطوير المصانع والأجهزة الأسلحة الحديثة.

وتوَّقع البرلماني السابق، أنَّ يكون هناك تحديات خلال مناقشة الميزانية لأن الحكومة الألمانية مُشكلَة من 3 أحزاب كل منها لديه متطلبات، لكنهم متفقون على زيادة الإنفاق الدفاعي، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه ألمانيا.