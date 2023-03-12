محافظ جنوب سيناء يتفقد الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل بمحطة بحوث الصحراء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء اليوم محطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر لمتابعة نتائج البحوث التي تجري بها لتحسين سلالات الإبل، والقمح، وبعض الخضراوات.

جاء ذلك في حضور اللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعلى حمادة رئيس مدينة رأس سدر والدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة البحوث الصحراء و رئيس بمدينة رأس سدر، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وقال المحافظ إنه جرى العناية بتحسين سلالات الإبل بتحسين بالمحافظة، باعتبارها الموروث السيناوي الأصيل، وذات عائد اقتصادي كبير في حالة استغلالها الاستغلال الأمثل، مؤكدًا أن المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل نجح بالفعل، وهو يهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان.

وأوضح المحافظ أن تربية الإبل محافظة جنوب سيناء، لا تقتصر فقط على استخدامها في سباقات الهجن، بل أضحت من أهم المشروعات الاقتصادية ذات الربح العالي للمساهمة في تحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة من البدو، إضافة إلى سد احتياجات المحافظة من اللحوم والألبان.

وأكد المحافظ أنه يوجد تعاون بين المحافظة ومركز بحوث الصحراء في مجال تنمية سلالات الإبل لتحقيق أعلى استفادة من هذه الثروة التي كانت مهدرة من قبل، وذلك من زيادة انتاجية اللحوم والألبان، والعناية بالإبل الأصيلة التي تستخدم في سباقات الهجن الدولية التي تجري على أرض مضمار شرم الشيخ بمشاركة العديد من الدول العربية، لافتًا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أهدت المحافظة 14 هجنًا من النوع الجيد في السباقات، ويجري العناية بهم بمحطة بحوث الصحراء، واستخدامهم في تحسين السلالات التي توجد بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة البحوث، إن المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل نجح في زيادة إنتاجية الألبان من 3 إلى 5 كيلو في الحلبة الواحدة، ما يسهم في زيادة دخل مربي هذه الإبل، خاصة أن سعر كيلو لبن الإبل يتراوح بين 40 إلى 90 جنيه، لافتًا إلى أنه جرى الوصول بوزن الجاعول "صغير الإبل" إلى أزيد من 300 كيلو لحم بعد عام فقط من الولادة، وكلما كان عمر الإبل أصغر كانت لحومها أفضل.

ومن جانبه قال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة البحوث، إن المشروع القومي للنهوض بإنتاجية الإبل نجح في زيادة إنتاجية الألبان من 3 إلى 5 كيلو في الحلبة الواحدة، ما يسهم في زيادة دخل مربي هذه الإبل، خاصة أن سعر كيلو لبن الإبل يتراوح بين 40 إلى 90 جنيه، لافتًا إلى أنه جرى الوصول بوزن الجاعول "صغير الإبل" إلى أزيد من 300 كيلو لحم بعد عام فقط من الولادة، وكلما كان عمر الإبل أصغر كانت لحومها أفضل.وأكد رئيس المحطة، أنه يجري العناية بالإبل داخل المحطة على أعلى مستوى، وتبدأ عمليات التلقيح من عمر 4 سنوات، ويخصص سجل بكل جمل يتضمن متابعة إنتاجيته، وحالته الصحية، والمشروع هدف بوجه عام إلى الحفاظ على الحوار الصغير "صغير الإبل" وزيادة وزنه ليعطي إنتاج وفير من اللحوم في عمر مبكر، إضافة إلى زيادة إنتاجية الألبان، التي تعد من أجود أنواع الألبان حيث يجري غسل حلمات الإبل وتطهيرها قبل عملية الحلب التي تجري إما يدويًا أو بالحلابة.ولفت إلى أن ألبان الإبل تتضمن العديد من الفيتامينات والكالسيوم والفسفور بنسبة عالية لذا فهي ذات قيمة غذائية عالية، ومفيد لمرضى السكر والكبد والضغط، ومدر للبول، ويمنع الحساسية، إضافة إلى أنها تدخل في صناعة منتجات الألبان مثل الزبادي، والجبن وغيرها.



اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد محطة البحوث الصحراء برأس سدر



محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد محطة البحوث الصحراء برأس سدر